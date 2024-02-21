НАБУ розслідує понад 60 справ щодо злочинів у сфері оборони - директор бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує 60 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері оборони країни, повідомив директор бюро Семен Кривонос.

"Щодо розслідування злочинів в оборонній сфері, у сфері оборонних закупівель... розкрадання в армії в цей час - це надзвичайно страшний злочин. Розслідування в цій сфері - один із найголовніших пріоритетів розслідувань НАБУ", - розповів Кривонос у середу на брифінгу в Києві.

Він повідомив: "Наразі детективи НАБУ здійснюють розслідування у більше ніж 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них ми виокремили найбільш пріоритетні - ті, які стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу в період 2022-2023 років".

Кривонос наголосив, що важливим завданням для антикорупційних органів є якісне документування злочинної діяльності в оборонній сфері та збирання достатньої кількості доказів провини причетних осіб, щоб суд згодом міг ухвалити обвинувальний вирок.