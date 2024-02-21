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14:59 21.02.2024

Фон дер Ляєн: Рамки для переговорів про вступ України до ЄС не будуть готові до європейських виборів

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Фон дер Ляєн: Рамки для переговорів про вступ України до ЄС не будуть готові до європейських виборів

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначає, що рамки для переговорів про вступ України до Європейського Союзу не будуть готові до європейських виборів, які відбудуться з 6 по 9 червня.

"Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони не будуть готові до європейських виборів, але після них. Тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребує часу. Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", - сказала президент Європейської Комісії в середу в Брюсселі на пресконференції. 

Раніше очікувалося, що переговорні рамки будуть затверджені вже на засіданні Ради в березні. 

Теги: #єврокомісія #терміни #перемовини

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