Кількість українців, які вважають Польщу однозначно дружньою до України, знизилася до 33% - група "Рейтинг"

Більшість респондентів вважають дружніми до України США і Велику Британію (81%), водночас кількість тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою, знизилася з 79% до 33%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-11 лютого 2024 року в межах 26-ї хвилі дослідження динаміки суспільних настроїв населення України.

"Загалом більшість вважає дружніми до України США і Велика Британію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%). Польща залишається дружньою країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою", - зазначено в повідомленні групи за підсумками дослідження, оприлюдненому на сайті групи "Рейтинг".

Водночас кількість українців, які вважають США однозначно дружньою країною, знизилася з 61% у червні 2023 р. до 35%, і респонденти обирають варіант відповіді "скоріше дружня".

Абсолютна більшість опитаних вважає ворожими країнами РФ (97%), Білорусь (90%), Іран (75%).

Згідно з результатами дослідження, зросла кількість тих, хто вважає ворожими Китай (з 34% у червні 2023 р. до 58% нині) та Угорщину (з 42% у червні 2023 р. до 52%). Також зросла частка респондентів, які ставляться до Білорусі як до абсолютно ворожої країни з 56% до 71%.

Крім цього, українці вважають нейтрально-дружньою країною Ізраїль: 44% вважають нейтральною, 38% - дружньою державою. Туреччину респонденти оцінюють більше як нейтральну країну (51%), проте поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною, знизилася з 40% у червні 2023 р. до 30%.

Опитування проводили серед дорослого населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1000 респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не більше ніж 3,1%.

Профінансовано групою "Рейтинг" у межах 26-ї хвилі моніторингу, який розпочато і проводиться з третього дня повномасштабного вторгнення РФ.