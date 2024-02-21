Події

10:36 21.02.2024

Кількість українців, які вважають Польщу однозначно дружньою до України, знизилася до 33% - група "Рейтинг"

2 хв читати

Більшість респондентів вважають дружніми до України США і Велику Британію (81%), водночас кількість тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою, знизилася з 79% до 33%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-11 лютого 2024 року в межах 26-ї хвилі дослідження динаміки суспільних настроїв населення України.

"Загалом більшість вважає дружніми до України США і Велика Британію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%). Польща залишається дружньою країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою", - зазначено в повідомленні групи за підсумками дослідження, оприлюдненому на сайті групи "Рейтинг".

Водночас кількість українців, які вважають США однозначно дружньою країною, знизилася з 61% у червні 2023 р. до 35%, і респонденти обирають варіант відповіді "скоріше дружня".

Абсолютна більшість опитаних вважає ворожими країнами РФ (97%), Білорусь (90%), Іран (75%).

Згідно з результатами дослідження, зросла кількість тих, хто вважає ворожими Китай (з 34% у червні 2023 р. до 58% нині) та Угорщину (з 42% у червні 2023 р. до 52%). Також зросла частка респондентів, які ставляться до Білорусі як до абсолютно ворожої країни з 56% до 71%.

Крім цього, українці вважають нейтрально-дружньою країною Ізраїль: 44% вважають нейтральною, 38% - дружньою державою. Туреччину респонденти оцінюють більше як нейтральну країну (51%), проте поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною, знизилася з 40% у червні 2023 р. до 30%.

Опитування проводили серед дорослого населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1000 респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Метод опитування - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не більше ніж 3,1%.

Профінансовано групою "Рейтинг" у межах 26-ї хвилі моніторингу, який розпочато і проводиться з третього дня повномасштабного вторгнення РФ.

 

Теги: #рейтинг #опитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 21.02.2024
60% українців безумовно вірять у перемогу України у війні - КМІС

60% українців безумовно вірять у перемогу України у війні - КМІС

10:58 20.02.2024
69% українців вважають, що Зеленський має залишатися на посаді президента до кінця воєнного стану - опитування

69% українців вважають, що Зеленський має залишатися на посаді президента до кінця воєнного стану - опитування

17:05 19.02.2024
КМІС: 27% опитаних українців позитивно ставляться до можливого запровадження множинного громадянства, 28% - швидше негативно

КМІС: 27% опитаних українців позитивно ставляться до можливого запровадження множинного громадянства, 28% - швидше негативно

12:06 15.02.2024
Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 44% - опитування КМІС

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 44% - опитування КМІС

12:32 13.02.2024
Серед ветеранів зростає рівень безробіття - опитування

Серед ветеранів зростає рівень безробіття - опитування

20:16 10.02.2024
Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон - опитування

Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон - опитування

13:49 07.02.2024
Більшість українців позитивно оцінюють зусилля влади щодо оборони країни та підтримки інфраструктури - опитування

Більшість українців позитивно оцінюють зусилля влади щодо оборони країни та підтримки інфраструктури - опитування

13:34 07.02.2024
Зеленський очолює рейтинг довіри українців до політиків - опитування

Зеленський очолює рейтинг довіри українців до політиків - опитування

13:24 07.02.2024
Лідерами за рівнем довіри українців залишаються ЗСУ, ДСНС і Нацгвардія, найменше довіряють держапарату і Верховній Раді - опитування

Лідерами за рівнем довіри українців залишаються ЗСУ, ДСНС і Нацгвардія, найменше довіряють держапарату і Верховній Раді - опитування

11:39 29.01.2024
78% населення прифронтових областей вважають, що відновлювати заклади культури потрібно лише після закінчення війни - соцдослідження

78% населення прифронтових областей вважають, що відновлювати заклади культури потрібно лише після закінчення війни - соцдослідження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блокада шести ПП на українсько-польському кордоні триває - зростає навантаження на ПП з іншими країнами - ДПСУ

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

Повітряні сили ЗС України збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

Українська ППО знищила ракету Х-59 і 13 із 19-ти "шахедів"

ОСТАННЄ

У четвер в Україні, крім південних областей, очікується дощ і мокрий сніг - Укргідрометцентр

Блокада шести ПП на українсько-польському кордоні триває - зростає навантаження на ПП з іншими країнами - ДПСУ

Всеукраїнська рада церков закликає всіх до загальнонаціональної триденної молитви та посту 1-3 березня 2024 року

Ракетний удар по Краматорську у вівторок: Семеро людей поранені, одна може перебувати під завалами

Друкарню ТЧХУ відкрили в Черкасах

На Донеччині поранені четверо співробітників ДСНС після влучання БПЛА в будівлю, де вони проживали

Українські FPV-дрони знищили Starlink окупантів – 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

ISW: Немає жодних візуальних свідчень помітних просувань російських військ поблизу українського плацдарму в Кринках

Росіяни вбили жителя Костянтинівки, ще восьмеро людей на Донеччині поранені - ОВА

Окупанти за добу 12 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА