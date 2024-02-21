Події

08:56 21.02.2024

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

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На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

У ніч на середу російські окупаційні війська обстріляли Липці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляли садове товариство і один автомобіль. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, напередодні Липці двічі зазнали ворожих обстрілів. Було пошкоджено приватні будинки, госпбудівлю та літню кухню. Постраждалих не зафіксовано.

Крім того, у Петропавлівці ворожий дрон-камікадзе влучив у цивільний автомобіль. Двоє працівників місцевої ферми (38 і 50 років) загинули на місці. 48-річну дружину старшого госпіталізовано з пораненнями.

У Черкаських Тишках унаслідок обстрілу пошкоджено садове товариство, горів 2-поверховий будинок, у Глушківці внаслідок ворожого удару КАБом зруйновано житловий будинок і пошкоджено два сусідні будинки, а у Федорівці - зафіксовано влучання КАБу на територію приватного сільгосппідприємства. Без постраждалих.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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