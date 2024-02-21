Українська ППО знищила ракету Х-59 і 13 із 19-ти "шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу вранці.

"У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) і 19-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ – ІФ-У)", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина з шести неуражених ворожих БПЛА - не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.