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06:52 21.02.2024

21 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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21 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 728 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 728 RUSSIAN AGRESSION

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода.

У Норвегії - День народження короля Гаральда.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія.

Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови, або Міжнародний день материнської мови - день, який відзначають щорічно 21 лютого, з 2000 року.

Про підтримку мовного і культурного різноманіття та багатомовності було оголошено на XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня - 17 листопада 1999 року в Парижі.

Всесвітній день екскурсовода

Щорічно 21 лютого багато міст світу - особливо ті з них, які є центрами туризму, - відзначають Всесвітній день екскурсовода або Всесвітній день туристичного гіда. Його заснувала Всесвітня федерація асоціацій екскурсоводів (гідів) - World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) - з метою підвищення інформованості широкої громадськості про важливість і значущість роботи екскурсоводів.

Федерацію засновано 1985 року на першій Міжнародній конвенції екскурсоводів, і наразі її членами є понад 200 тисяч осіб із понад 70 країн світу. А саме свято відзначають із 1990 року.

Ще цього дня:

1901 - Американський пасажирський пароплав "Ріо-де-Жанейро" розбився на підводному камінні біля входу в протоку Золоті Ворота, загинуло 128 осіб, вижили – 81;

1914 – У Монреалі створено українське видавництво «Новий світ»;

1921 – Державний переворот у Персії, влаштований Перською козацькою дивізією, що згодом призведе до встановлення династії Пахлаві (Імперська Держава Іран);

1925 – Вийшов перший номер газети «The New Yorker»;

1935 – Оголошено про створення косметичної фірми «Ланком»;

1941 – Іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно – для допомоги в ліквідації наслідків урагану);

1947 – У США з’явилася фотокамера «Полароїд»;

1948 – Президія Верховної Ради СРСР видала указ, згідно з яким кожного, хто не виробив установленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України;

1992 – Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про введення військ до Югославії;

1993 – У Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см;

1995 – Американець Стів Фоссетт першим у світі самостійно на повітряній кулі перетнув Тихий океан;

2008 – США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною 1985 року;

2014 – Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять преподобного Тимофія, який жив у пустелі в Малій Азії у 8 столітті. Ще в юності він поставив собі за правило ніколи не дивитися на жіноче обличчя - і все життя був вірний обітниці. Тимофій мав дар зцілення і міг виганяти злих духів.

Іменини: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #21_лютого

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