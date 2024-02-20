Події

21:33 20.02.2024

Окупанти ввечері обстріляли Краматорськ, пошкоджено багатоповерхівки, три людини дістали поранення

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Окупанти ввечері обстріляли Краматорськ, пошкоджено багатоповерхівки, три людини дістали поранення

Близько 20.00 вечора окупанти обстріляли Краматорськ, пошкоджено багатоповерхівки, троє людей дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

"Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи - росіяни влучили в промзону та житлову забудову. Відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки", - написав він.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Філашкін ще раз закликав жителів області евакуюватися своєчасно.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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