Окупанти ввечері обстріляли Краматорськ, пошкоджено багатоповерхівки, три людини дістали поранення

Близько 20.00 вечора окупанти обстріляли Краматорськ, пошкоджено багатоповерхівки, троє людей дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

"Краматорськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи - росіяни влучили в промзону та житлову забудову. Відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки", - написав він.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Філашкін ще раз закликав жителів області евакуюватися своєчасно.