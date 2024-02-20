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21:13 20.02.2024

Кондратюк закликала польських колег вирішувати проблему транзиту українського зерна на рівні профільних міністерств і комітетів

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Кондратюк закликала польських колег вирішувати проблему транзиту українського зерна на рівні профільних міністерств і комітетів

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала польських колег до конструктивного розв'язання проблеми, пов'язаної з акціями протесту польських фермерів на українсько-польському кордоні.

"Закликала польських колег до раціонального і конструктивного вирішення цієї проблеми та активної співпраці з українським Урядом і Верховною Радою. Зокрема на рівні профільних міністерств та аграрних комітетів. Звернула також увагу на необхідність спільної протидії масовому імпорту російського зерна та інших продуктів і товарів рф до країн ЄС", - написала Кондратюк у вівторок у фейсбуці після розмови відеозв'язком з віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською.

Кондратюк висловила занепокоєння політизацією акцій протесту польських фермерів, які вигідні тільки Росії.

"Ми бачимо, як російська пропаганда активно використовує провокаційні картинки з цих акцій протесту у своїх цілях і бажанні посварити український і польський народи", - наголосила народний депутат.

За словами Кондратюк, ще одним викликом є наміри РФ провести незаконні президентські вибори на тимчасово-окупованих територіях України.

"Закликала Польщу не визнавати результати цих виборів. Сподіваємося, що Сейм Польщі ухвалить окрему резолюцію з цього питання", - зазначила віцеспікер.

Сторони також обговорили подальші плани міжпарламентської співпраці у форматі Асамблеї.

Кондратюк зазначила, що Веліховська висловила "зацікавленість в об'єднанні зусиль парламентської дипломатії обох країн в адвокації повернення незаконно депортованих рф українських дітей".

 

 

 

Теги: #парламент #польща

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