Заступник головкома ЗСУ про безпілотники зі штучним інтелектом на фронті: Робота триває, пілотні проєкти вже тестують

У деяких підрозділах на фронті вже тестують пілотні проєкти дронів зі штучним інтелектом, повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

"Такі спроби є, системи є. Одразу хочу сказати, що це дуже складний процес у плані самої організації та втілення в життя застосування цих дронів саме на фронті, є нюанси", - сказав Сухаревський на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи справді партнери працюють над тим, щоб надати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом.

Він зазначив, що "ця робота триває", і вже навіть "деякі пілоти, окремі підрозділи" на фронті тестують деякі пілотні проєкти. "Тому я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напряму", - додав Сухаревський.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Велика Британія спільно з іншими країнами, зокрема й США, працює над тим, щоб надати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.