Заступник головкома ЗСУ: Ефективність застосування безпілотних систем у нас на низку пунктів вища, ніж у противника

У питанні виробництва й постачання дронів із противником паритет, щодо ефективності застосування всіх видів безпілотних систем - українські сили "на низку пунктів вищі", заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

"У таких питаннях я завжди відштовхуюся від двох основних моментів: ми маємо говорити про ефективне застосування, далі про наявність сил і засобів. Щодо ефективності. Завдяки нашим хлопцям на фронті, завдяки їхньому професіоналізму ефективність застосування всіх видів безпілотних систем у нас на низку пунктів вища й ефективніша", - сказав Сухаревський на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи відстає Україна в питанні дронів від ворога.

Говорячи про питання кількості та якості безпілотних систем, заступник головнокомандувача ЗСУ відзначив "максимальне сприяння й розуміння" з боку всіх структур і відомств у цьому напрямі, що, зокрема, включає пошук необхідних фінансів.

"Робота ведеться просто колосальна. Ми зараз контрактуємо понад мільйон боєприпасів різного типу на суму понад 6 млрд грн.... Щодо виробництва, закупівлі дронів, щодо союзницьких поставок, ці процеси запущені, воно все йде. Якщо говорити про те, наскільки ми відстаємо або випереджаємо в цьому плані противника, я сказав би десь 50 на 50", - пояснив Сухаревський.

Він зазначив, що противник "рухається і має потужну виробничу базу", проте Україна "десь наздоганяє, десь випереджає". Водночас Сухаревський запевнив, що Україна робить і зробить усе для того, щоб випередити ворога "в цьому паритеті".

Заступник головнокомандувача ЗСУ вказав на високу результативність застосування безпілотних систем українськими силами, які "в десятки разів ефективніші, ніж противник".