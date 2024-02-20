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10:14 20.02.2024

Росіяни провели інформаційну операцію зі створення паніки в українському інформаційному просторі у зв'язку із захопленням Авдіївки - ISW

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Росіяни провели інформаційну операцію зі створення паніки в українському інформаційному просторі у зв'язку із захопленням Авдіївки - ISW

Російська сторона провела кібероперацію після захоплення РФ Авдіївки, ймовірно, спрямовану на створення паніки в українському інформаційному просторі та ослаблення морального духу українців, зазначено у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 лютого.

"18 лютого Державна служба спеціального зв'язку України повідомила, що російські актори зламали відомі українські ЗМІ та розмістили в їхніх соціальних мережах фейкову інформацію. Українські видання "Українська правда", "Апостроф", "Ліга.нет" і "Телеграф" повідомили 18 лютого, що їхні акаунти в соціальних мережах були зламані і що хакери розмістили дезінформацію, зокрема про ймовірне масове знищення українських сил в Авдіївці", - зазначається у звіті.

Крім того, Міністерство оборони Росії 19 лютого виступило з новими заявами про виведення українських військ з Авдіївки з метою посіяти невдоволення і недовіру до українського командування, а інші російські джерела посилили цю інформаційну операцію.

 

Теги: #авдіївка #isw

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