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06:48 20.02.2024

20 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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20 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 727 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 727 RUSSIAN AGRESSION

20 лютого в Україні - День соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні, День початку російської агресії проти України.

Православна церква вшановує пам'ять єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.

День соціальної справедливості

Подія наголошує на необхідності боротьби за соціальну справедливість у всьому світі та нагадує про важливість забезпечення рівних прав для всіх громадян.

День Героїв Небесної Сотні

День Героїв Небесної Сотні - пам'ятний день, який відзначають в Україні 20 лютого на честь подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Встановлений указом Президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

У цей день, у 2014 році, на вулиці Інститутській в Києві силові підрозділи режиму Януковича розстріляли протестувальників. Загалом за день було до ста жертв, яких назвали "Небесною Сотнею". О 22:17 Верховна Рада ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України", низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним під час подій Революції гідності.

Ще цього дня:

1922 - Віленський сейм постановив приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі;

1962 - Американський космонавт Джон Гленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год на кораблі "Френдшип-7";

1992 - Верховна Рада України постановила святкувати День Незалежності України 24 серпня;

1992 - Засновано англійську Прем'єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі;

1998 - 15-річна американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад;

1999 - В аеропорту Нью-Йорка затримано колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2002 - Заснування українського видавництва "Видавничий дім "Школа"" (Харків).

2014 - Під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з "Беркуту" були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали "Небесною сотнею";

2014 - Вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

Церковне свято

День пам'яті Лева Катанського, християнського єпископа і святителя, який жив на Сицилії у 8 столітті.

Преподобний Агафон Печерський жив у Києво-Печерському монастирі в ХIII-ХIV ст. Він був великим пісником, зціляв хворих покладанням на них руки, мав дар пророцтва і передбачив час своєї смерті. Мощі його спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерського монастиря.

Іменини: Петро, Парфен, Лука.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #20_лютого

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