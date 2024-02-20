Канада надасть для України 800 дронів SkyRanger R70

Канада передасть понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 Україні для допомоги у війні з Росією, заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

"Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які мають вирішальне значення для поточної боротьби України. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - сказав Блер.

Зазначається, що безпілотники, отримані від Teledyne у Ватерлоо, Онтаріо, оцінені у понад 70 мільйонів доларів. Допомога профінансована за рахунок військової підтримки у розмірі 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив минулого року у Києві.

Безпілотники SkyRanger R70 виробляються в Канаді та постачаються компанією Teledyne. Вони оснащені "різними системами відеокамер і мають прилади для виявлення та ідентифікації цілей", маса вибухівки до 3,5 кілограмів. Очікується, що Канада поставить дрони SkyRanger до початку квітня.