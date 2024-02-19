ВАКС скасував виправдувальний вирок колишнім членам тарифної комісії Держадміністрації залізничного транспорту України

Апеляційна палата ВАКС на засіданні в п'ятницю, 16 лютого, задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок ВАКС, яким виправдано колишніх заступників генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України, начальника Головного комерційного управління адміністрації та ексзаступника директора з комерційних питань ДП "Український транспортно-логістичний центр".

"Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок та ухвалив новий, яким колишнього заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та засуджено до 3,5 років позбавлення волі. Колишніх начальника Головного комерційного управління адміністрації та ексзаступника директора з комерційних питань ДП "Український транспортно-логістичний центр" засуджено до трьох років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі.

Усім трьом особам також заборонено обіймати посади на підприємствах, в установах та організаціях державної або комунальної форми власності, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

Водночас на підставі ст. 75 КК України фігурантів справи було звільнено від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням та встановлено їм дворічний іспитовий термін.

Ідеться про фігурантів справи про службове зловживання членів Тарифної комісії, що спричинило тяжкі наслідки. У межах слідства САП і НАБУ встановлено, що заступник генерального директора, будучи головою Тарифної комісії адміністрації, за попередньою змовою з іншими членами комісії прийняв рішення щодо розрахунку плати за виконані обсяги перевезень вантажів за 2013 рік із застосуванням пільгових коефіцієнтів і тарифних ставок, попри те, що зазначені підприємства не виконали гарантованого обсягу, що був підставою для надання цих пільг. Такі зловживання завдали Державній адміністрації залізничного транспорту України збитків на суму 69,2 млн грн.

Зазначається, що АП ВАКС повним обсягом задовольнила позов "Укрзалізниці" на 69 млн грн.

Вирок АП ВАКС набуває законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржений у Верховному Суді протягом трьох місяців.