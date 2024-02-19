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17:42 19.02.2024

Глава МЗС України: Кожен артилерійський снаряд, який наразі виробляють у Європі, має служити обороні Європи

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Глава МЗС України: Кожен артилерійський снаряд, який наразі виробляють у Європі, має служити обороні Європи

Міністр закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба закликав європейське співтовариство зробити "все можливе для невідкладного збільшення постачань артилерійських снарядів до України, зокрема скасувати експортні контракти та спрямувати все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони".

"У понеділок, 19 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС і закликав європейських колег докласти всіх можливих зусиль для невідкладного збільшення постачання артилерійських снарядів до України, зокрема відмінити експортні контракти та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони", - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України на офіційному сайті.

"Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило", - сказав міністр, слова якого наводить пресслужба МЗС.

Як повідомляється, керівник зовнішньополітичного відомства України розповів главам європейських дипломатій "про варварську російську тактику "м’ясних штурмів" та закликав європейських колег до негайних рішень для якнайшвидшого надання українським солдатам необхідної кількості артилерійських снарядів".

Кулеба, зокрема, закликав європейські уряди укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній, спільно шукати поза межами Європи снаряди, які можна придбати й відправити в Україну, а також скасувати контракти на постачання європейських снарядів до третіх країн та перенаправити їх на потреби українського солдата і європейської оборони.

"Російська загроза для Європи нікуди не дінеться. На жаль, ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. Ви всі відчуваєте, що атмосфера змінилася. П’ять поколінь європейців виросли під мирним небом у попередні вісім десятиліть, і це найбільше історичне досягнення Європи та ЄС. На жаль, нині в європейському небі - дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки, Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", - зазначив він.

Міністр наголосив, що наразі всі сконцентровані на тому, щоб зупинити Росію і запобігти великій війні в Європі. Але єдиний шлях, яким можна запобігти цій катастрофі, це дати українській армії можливість завдати поразки російським загарбникам на своїй землі.

Кулеба також закликав якнайшвидше здійснити необхідні кроки для практичного початку перемовин щодо вступу України до ЄС, створення окремого механізму військової допомоги в межах Європейського фонду миру, конфіскації заморожених російських активів та збільшення санкційного тиску на РФ.

 

Теги: #мзс #зброя #кулеба

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