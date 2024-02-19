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17:05 19.02.2024

КМІС: 27% опитаних українців позитивно ставляться до можливого запровадження множинного громадянства, 28% - швидше негативно

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Думка українців щодо можливого запровадження множинного громадянства, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, розділилася практично порівну - 27% мають швидше позитивне ставлення, 28% - швидше негативне.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 5-10 лютого 2024 року.

"22 січня 2024 року, у День соборності, президент Володимир Зеленський оголосив, що подає до Верховної Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити множинне громадянство для українців за кордоном, які мають громадянство іншої держави (крім громадян держави-агресора). Наразі законопроєкт іще не схвалений, і в суспільстві триває обговорення та дискусії окремих положень. Ми запитали у респондентів, яке в них у цілому складається враження про цей законопроєкт", - ідеться в пресрелізі КМІС за підсумками цього опитування.

Як повідомляється, "думки респондентів розділилися майже порівну: 27% мають скоріше позитивне враження про нього, 28% – скоріше негативне. Водночас майже половина респондентів (43%) мають нейтральне ставлення. У всіх регіонах думки з цього питання досить подібні, хоча на заході дещо більше тих, хто має негативне ставлення".

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький так прокоментував результати опитування: "Серед українців немає як виразної критики, так і підтримки законопроєкту про множинне громадянство. Скоріше можна говорити, що суспільство відкрите до комунікації та обміну думок щодо цього".

"Відчувається і брак інформації – як це працюватиме на практиці, які переваги (або ризики) це становить для України, наскільки це додає справедливості тощо. Наразі суспільство налаштоване доволі конструктивно, тому завданням влади буде організувати належну продуктивну дискусію та схвалити консенсусний законопроєкт", - вважає експерт.

Протягом 5-10 лютого 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого було додано запитання щодо законопроєкту про множинне громадянство. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1202 респонденти, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,2%. В умовах війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

 

Теги: #опитування #кміс

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