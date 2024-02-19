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13:33 19.02.2024

Учасників Революції Гідності били та вбивали українські правоохоронці під впливом РФ, російських снайперів на Майдані не було - прокуратура

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Учасників Революції Гідності били та вбивали українські правоохоронці під впливом РФ, російських снайперів на Майдані не було - прокуратура

Усі насильницькі злочини та вбивства учасників Революції Гідності в 2013-2014 роках чинили українські правоохоронці за наказом української влади та під впливом РФ.

"Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади", - розповів начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський на брифінгу в Києві в понеділок.

За його словами, злочини коїлися руками українських правоохоронців, але "РФ мала величезний вплив на ухвалення цих рішень, на весь перебіг подій, які відбувалися під час Революції Гідності".

Донський наголосив, що конкретні фактори цього впливу є на рівні доказів, які будуть представлені в суді.

Говорячи про вплив на організаторів злочинів нижчого і середнього рівнів, Донський розповів про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ і співробітникам СБУ, "які спільно взаємодіяли в інформаційній діяльності".

"Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці.

"20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій", - підсумував начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора.

Теги: #прокурор #справи_майдану

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