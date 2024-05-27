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13:58 27.05.2024

Прокурори оскаржать рішення суду про закриття справи щодо розгону активістів Майдану 2013 року

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Прокурори оскаржать рішення суду про закриття справи щодо розгону активістів Майдану 2013 року

Офіс генерального прокурора України оскаржить рішення Шевченківського районного суду Києва про закриття кримінального провадження стосовно керівників столичного "Беркуту" й одного з начальників Київського управління міліції, причетних до розгону учасників акції протесту 30 листопада й 1 грудня 2013 року.

"Прокурори оскаржуватимуть рішення суду про закриття кримінального провадження стосовно правоохоронців, які вчинили злочини під час подій 30 листопада та 1 грудня 2013 року", - йдеться в повідомленні відомства на сайті в понеділок.

Згідно з повідомленням, прокурори Офісу генпрокурора внесуть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 24 травня 2024 року. "Йдеться про рішення суду про закриття за строками давності кримінального провадження стосовно чотирьох керівників підрозділів столичного "Беркуту" та начальника управління громадської безпеки Київської міліції, яких обвинувачують у перевищенні влади із застосуванням насильства та протиправному перешкоджанні акціям протесту 30 листопада та 1 грудня 2013 року", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, обвинувальний акт скеровано до суду 2015 року. Протягом судового розгляду сторона захисту систематично зловживала процесуальними правами з метою зриву судових засідань і затягування розгляду справи. У зв'язку з цим прокурори неодноразово звертали увагу суду на необхідність дотримання розумних строків судового провадження.

"На судове рішення прокурори готують апеляційну скаргу з підстав недотримання вимог КПК України при закритті кримінального провадження за строками давності", - пояснюється в повідомленні.

Теги: #справи_майдану #оскарження

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