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12:10 04.05.2023

Екскомандиру львівського "Беркуту" повідомлено про нову підозру у "справах Майдану"

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Екскомандиру львівського "Беркуту" повідомлено про нову підозру у "справах Майдану"

Правоохоронці повідомили про нову підозру у "справах Майдану" колишньому командиру Львівського підрозділу "Беркут", повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області повідомлено про нову підозру - в організації перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також привласненні вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 262 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства.

За інформацією прокуратури, підозрюваний, перевищуючи службові повноваження, 20 лютого 2014 року організував привласнення вогнепальної зброї - 10 помпових рушниць "Форт-500 М-1". "Такі дії він вчинив для приховування факту використання правоохоронцями 18 лютого 2014 року цієї вогнепальної зброї до учасників акцій протесту на вулицях Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку в м. Києві", - уточнюється в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що правоохоронці стріляли в мітингувальників набоями ударно-травматичної дії та набоями, спорядженими свинцевою картеччю. Внаслідок цього від отриманих вогнепальних поранень загинули троє учасників акцій протесту, 10 - дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

У відомстві нагадують, що раніше експравоохоронцю було повідомлено про підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року. У цьому кримінальному провадженні 24 квітня 2023 року суд узяв його під варту.

Теги: #львів #беркут #справи_майдану

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