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10:48 19.02.2024

ДБР за 4 роки розслідування "справ Майдану" висунуло 239 підозр, до суду скеровано 117 обвинувальних актів проти 211 осіб

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ДБР за 4 роки розслідування "справ Майдану" висунуло 239 підозр, до суду скеровано 117 обвинувальних актів проти 211 осіб

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) продовжують викривати й притягувати до відповідальності всіх винних у розстрілі учасників Революції гідності 2013-2014 рр., загалом за чотири роки розслідування "справ Майдану" повідомили 239 підозр, до суду скеровано 117 обвинувальних актів щодо 211 осіб.

"Але працівники ДБР продовжують роботу, доки всі причетні до злочинів під час Євромайдану - до останнього виконавця - не понесуть заслужене покарання. Як відомо, для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 до лютого 2014 року було залучено 60 тисяч правоохоронців. Тільки з початку цього року за матеріалами ДБР до суду передано обвинувальні акти щодо безпосередніх убивць активістів Майдану, про підозру повідомлено знаковим фігурантам розслідування", - повідомляється на сайті відомства в понеділок.

Зазначено, що слідчі вивчають злочинні дії фігурантів і після їхньої втечі з України.

Теги: #дбр #справи_майдану

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