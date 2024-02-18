Окупанти за добу завдали понад 50 ударів по Харківщині, є загибла і поранені серед мирного населення - ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська інтенсивно обстрілювали прикордонні райони Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог інтенсивно використовував КАБи, ракети С-300, артилерію. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура. Протягом доби ворог завдав понад 50 ударів по прикордонних районах із різних видів озброєння", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, унаслідок влучання керованих авіабомб у житлові будинки в Куп'янську загинула 55-річна жінка, ще 5 осіб було поранено. Було пошкоджено двоповерхові житлові та приватні будинки, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств. Унаслідок повторного обстрілу міста КАБами зафіксовано влучання в цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Вибухом було пошкоджено 10 будівель.

Унаслідок обстрілу Сенькового було поранено двох жінок (26 і 29 років).

Крім того, окупанти вдарили шістьма КАБами по с. Чорне, після чого тривалий час працювала артилерія. У результаті знищено будівлю ліцею та понад 20 приватних житлових будинків.

Внаслідок ворожого удару з вертольотів по с. Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону, було пошкоджено два приватні будинки та господарські споруди. Жертв немає.

Ворожі обстріли Липців і Загризового спровокували пожежі будинків. Унаслідок ракетного удару С-300 по Приколотному пошкоджено будівлю ліцею та щонайменше 7 приватних будинків. Унаслідок ворожого обстрілу Богодухова зруйновано нежитлові господарські будівлі, адмінбудівлю та три автомобілі.