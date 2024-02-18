Події

09:03 18.02.2024

У Чорному морі два кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

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У Чорному морі два кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 2 кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

"Станом на 08:00 18.02.2024. У Чорному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет. В Азовському морі 1 ворожий корабель. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою судна не здійснювали.

Теги: #кораблі_рф

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