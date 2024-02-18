Перевага в повітрі, ймовірно, дасть змогу російським військам більш агресивно наступати вздовж лінії фронту

Затримка допомоги Заходу може призвести до значних обмежень для української ППО, що може дозволити російським силам повторити підтримку з повітря, яка сприяла наступу Росії в Авдіївці в масштабі України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді йдеться про те, що українським силам необхідна велика кількість систем ППО, які можуть ефективно вражати російські штурмовики Су-34 і Су-35, що запускають крилаті бомби, щоб зупинити ці удари.

Водночас українські офіційні особи наголосили, що Україна стикається з "критичною нестачею" ракет ППО, а газета "Нью-Йорк Таймс" повідомила 9 лютого, що, за оцінками американських чиновників, запаси українських ракет ППО закінчаться в березні 2024 року без подальшого поповнення коштом західної безпекової допомоги, сказано в огляді.

За висновками ISW, обмежені за ефективністю системи ППО, запаси зенітно-ракетних комплексів, що скорочуються, і тривалі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які райони лінії фронту будуть прикриті ППО.

Повторювана тимчасова локалізована і обмежена перевага Росії в повітрі, ймовірно, дозволить військам РФ більш агресивно здійснювати оперативний наступ уздовж лінії фронту, а також проводити великомасштабні авіаційні операції і бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом.