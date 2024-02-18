Західні союзники передадуть Україні щонайменше 24-х винищувачів F-16 - Рютте

Західні союзники планують передати Україні щонайменше 24-х винищувачів F-16, сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю Радіо Свобода.

Прем'єр Нідерландів, які очолюють так звану авіакоаліцію, розповів про можливі терміни в передачі винищувачів F-16 для захисту України.

"Сподіваємося передати їх якомога швидше... Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тому це хороші новини", - зазначив Марк Рютте.

Також Рютте розповів на яку кількість винищувачів може розраховувати Україна.

"Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше... Ми працюємо разом із данцями та іншими", - наголосив прем'єр Нідерландів.