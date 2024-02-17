Події

23:11 17.02.2024

У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

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У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок вечірнього ракетного удару, повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

"Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки 1977 року народження. ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами", - інформували в Телеграм-каналі ОВА.

Рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська Донецької області є руйнування, під завалами перебуває п'ятеро людей.
 

Теги: #україна #удар #краматорськ

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