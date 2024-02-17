Міноборони України розпочинає створення угруповання протимінних сил у Чорному морі

Україна розпочала створення угруповання протимінних сил у Чорному морі - ухвалено постанову Кабінету міністрів, що дасть змогу залучити кошти для постачання й обслуговування двох протимінних кораблів, повідомило Міністерство оборони України.

"Міноборони розпочинає створення угруповання протимінних сил у Чорному морі. Уряд ухвалив постанову, що дасть змогу залучити кошти, необхідні для реалізації проєкту з постачання та обслуговування двох протимінних кораблів, як це передбачено Рамковою угодою між урядами України та Великої Британії", - ідеться в повідомленні Міноборони на його офіційному сайті.

Як наголошується в повідомленні, у 2022 році два кораблі класу Sandown були виведені з британського флоту, отримали назви "Черкаси" та "Чернігів" і залучалися до багатонаціональних навчань під українським прапором. Договір про постачання уклали Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії.

"У 2023 році Міноборони України уклало угоду з британським підприємством, яке має великий досвід в обслуговуванні кораблів ВМС Великої Британії. За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням і запчастинами двох кораблів - шукачів мін Україна платитиме відповідно до кредитних угод, умови яких затверджено в постанові", - зазначено в повідомленні Міноборони.

Як зазначається, наразі кораблі не можуть прибути у води України - це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів країн, що воюють.

"Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря після завершення повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки в Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів і місць стоянки суден - до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше", - прокоментував командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, висловлювання якого наводить пресслужба Міноборони.

Як повідомляє Міноборони, екіпажі "Черкас" і "Чернігова" наразі проходять підготовку у складі протимінних сил. Зокрема, військовослужбовці освоюють застосування протимінної зброї, тактичні прийоми і способи розмінування акваторій за стандартами НАТО.

Команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів і за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку кораблів до дій у будь-яких умовах - як поодинці, так і в складі з'єднання.

Цього року "Черкаси" та "Чернігів" братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть кораблі за сумісністю для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО. "Укладення відповідних договорів критично важливе. Це розпочне формування морського протимінного угруповання в Чорному морі та дасть змогу уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн з відновлення спроможностей наших Військово-Морських Сил", - додав заступник міністра оборони Юрій Джигир.