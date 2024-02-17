Українські військові вийшли з Авдіївки, щоб повернутися і завдати ворогу більш потужного удару

Українські військовослужбовці відходять на підготовлені позиції із Авдіївки, щоб повернутися і завдати ворогові більш потужного удару, повідомив командир третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький.

"Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - цитує пресслужба бригади слова Білецького.

Командир також подякував бійцям за "гідний бій" в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та снарядах в Авдіївці.

Як повідомлялося, українські військовослужбовці вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції, отримавши розпорядження командування, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.