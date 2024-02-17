Підготовку до запуску енергоблока №3 Хмельницької АЕС майже завершено

Роботи з підготовки до добудови енергоблоку №3 Хмельницької АЕС майже завершено, повідомив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Наші фахівці активно працюють на майданчиках майбутніх енергоблоків №3 і №4. Більшість приміщень третього блоку вже повністю відновлена, і фактично готова до монтажу обладнання. На четвертому блоці теж розпочато необхідні роботи", - сказав Котін.

За даними пресслужби компанії, Котін разом із гендиректором станції та відповідальними фахівцями здійснили обхід майданчиків, щоб оцінити прогрес виконаних робіт.

Глава НАЕК зазначив, що відновлювальні роботи йдуть якісно і за графіком.

Водночас, він наголосив на необхідності надалі дотримуватися встановлених графіків, щоб усі завдання були виконані в зазначені терміни. Зокрема, очільник компанії наголосив, що енергетики мають бути готові до монтажу обладнання на третьому блоці в теплу пору року.

Керівник НАЕК також зазначив, що будівництво нових блоків відповідає Енергетичній стратегії України. Перед Енергоатомом стоїть завдання наростити потужності до 17,4 ГВт у 2032 році, а у 2050 році - до 23,7 ГВт. Тому жодних затягувань у підготовці до запуску нових реакторів бути не може.

Крім того, Котін вручив нагороди працівникам станції.