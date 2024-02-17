17 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 724 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 724 RUSSIAN AGRESSION

17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти.

У Франції - Фестиваль лимонів у Ментоні, карнавал у Ніцці.

Православна церква вшановує пам'ять великомученика Федора Тирона і праведної Маріамни.

День спонтанного прояву доброти

День спонтанного прояву доброти, що відзначається 17 лютого, - одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій.

Це свято походить зі США, але сьогодні вже має загальносвітове значення і відзначається незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань.

Цього дня в багатьох містах традиційно проходять благодійні заходи та марафони, в яких беруть участь відомі актори, громадські та політичні діячі.

Ще цього дня:

1933 - Вийшов перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік";

1955 - Одеську кінофабрику перетворено на Одеську кіностудію художніх фільмів;

1992 - Перші арешти під час проведення операції італійських правоохоронних органів "Чисті руки", спрямованої проти мафії;

1999 - Верховна Рада України надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 - Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав;

2011 - Почалися збройні заворушення в Лівії;

2015 - Генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі;

2015 - Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами;

2015 - Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ у конфлікті.

Церковне свято

Цього дня поминали двох святих - праведну Маріамну і великомученика Теодора Тирона.

Святий мученик Теодор Тирон народився в Амасеї, Понті, в християнській родині. Служив у римській армії, постраждав за християнську віру за часів великого переслідування Діоклетіана на початку IV століття.

Коли його військова частина була відправлена в Понт для зимівлі, йому наказали принести жертву ідолам, але Теодор відмовився і зізнався у своїй вірі в Христа. Вночі пішов до язичницького храму і зруйнував вівтар богині Реї, матері богів.

Затриманий служителем храму, Теодор не чинив опору. Він стверджував, що безглуздо вважати Богом шматок дерева, який за мить перетворився на попіл.

Пуплій наказав спалити Теодора, але вогонь не торкався його тіла. Тоді правитель велів пробити його груди списом. Тіло Теодора було поховано в Еухаїті, а його мощі перенесли до Константинополя в 319 році.

Священномучениця Маріанна була францисканською черницею, яка народилася в Німеччині 1838 року, але переїхала з родиною до США, коли їй було дев'ять місяців. Працювала в католицьких школах і лікарнях штату Нью-Йорк.

У 1883 році відповіла на заклик Папи Лева XIII допомогти хворим на проказу на Гаваях. Зі своїми сестрами виїхала на острів Оаху, де відкрила будинок для дітей батьків, які страждають від прокази. Пізніше переїхала на Мауї, де керувала першою загальною лікарнею на острові, а також школою Святого Антонія. У 1888 році переїхала на півострів Калаупапа, де доглядала за хворими на проказу до своєї смерті, 1918 року.

Іменини: Анна, Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір.