Президент Латвії про смерть Навального: Єдиний спосіб надіслати сигнал Путіну - підтримати Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявивши, що єдиний спосіб надіслати сигнал Володимиру Путіну - підтримати Україну.

"Протягом дня мене запитували, чи турбує Кремль міжнародне засудження смерті Олексія Навального. Ні. Єдине, що турбує російських бандитів, - це коли ми сильні. Єдиний спосіб послати сигнал Путіну - підтримати Україну, щоб Росія програла", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило на своєму сайті про смерть Олексія Навального, пишуть росЗМІ.