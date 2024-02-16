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21:42 16.02.2024

Президент Латвії про смерть Навального: Єдиний спосіб надіслати сигнал Путіну - підтримати Україну

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Президент Латвії про смерть Навального: Єдиний спосіб надіслати сигнал Путіну - підтримати Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального, заявивши, що єдиний спосіб надіслати сигнал Володимиру Путіну - підтримати Україну.

"Протягом дня мене запитували, чи турбує Кремль міжнародне засудження смерті Олексія Навального. Ні. Єдине, що турбує російських бандитів, - це коли ми сильні. Єдиний спосіб послати сигнал Путіну - підтримати Україну, щоб Росія програла", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило на своєму сайті про смерть Олексія Навального, пишуть росЗМІ.

 

 

 

Теги: #підтримка #латвія #посилення

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