Події

16:30 16.02.2024

Генпрокурор про співпрацю з МКС: Окрім кейса про депортацію українських дітей, активно працюємо щодо вбивства цивільних у Грозі, знищення зерносховищ

2 хв читати
Генпрокурор про співпрацю з МКС: Окрім кейса про депортацію українських дітей, активно працюємо щодо вбивства цивільних у Грозі, знищення зерносховищ

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголошує на інтенсивності та відкритості співпраці української прокуратури з Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо взаємодії під час розслідування низки кейсів воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні.

"Ми тісно працюємо з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. У нас є специфічні кейси, якими вони зацікавлені", - розповів Костін у п'ятницю журналістам у Києві.

Він зазначив, що для розслідування особливих видів злочинів було створено робочі групи (task forces). "Наша робота відбувається на щоденній основі. І польовий Офіс МКС, який було відкрито в Києві торік, був дуже важливим кроком для того, щоб переконатися, що прокурор МКС і МКС працюватимуть в Україні на постійній основі. Ми розуміємо, що не тільки документування, а й розслідування, переслідування воєнних злочинів триватиме роки", - наголосив генпрокурор.

За словами Костіна, постійна присутність команди МКС в Україні є важливою складовою підтримки нашої країни в прагненні притягнути винних до відповідальності, а також демонструє відкритість самої України.

"Наша співпраця з МКС, я сказав би, на 100% прозора і відкрита... Щодня я підписую документи в особливих кейсах, щодо яких МКС запитує співпрацю в плані доказів, надання специфічної інформації команді МКС. Звісно, ордер на арешт щодо примусової депортації українських дітей - не кінець нашої роботи. Ми з нетерпінням очікуємо результатів, старанно працюючи за особливими видами діяльності", - розповів генпрокурор.

Він наголосив на кількох кейсах, щодо яких є домовленість із МКС про розкриття інформації: "Ми дуже інтенсивно працюємо за кейсом про наймасштабніше вбивство цивільних у Грозі в Харківській області. Другий кейс, який я можу публічно назвати, - розслідування щодо руйнування зерносховищ, переважно в південній частині Одеської області".

"Звісно, ми працюємо і в інших справах", - додав Костін.

Теги: #мус #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 14.02.2024
РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

18:31 13.02.2024
Розпочато розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів Bihus.Info - Офіс генпрокурора

Розпочато розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів Bihus.Info - Офіс генпрокурора

12:06 07.02.2024
Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

16:09 06.02.2024
Досудовим розслідуванням у справі Bihus.infо займуться слідчі ДБР - Офіс генпрокурора

Досудовим розслідуванням у справі Bihus.infо займуться слідчі ДБР - Офіс генпрокурора

09:59 06.02.2024
Повідомлено про підозру п'ятьом агентам ворожої розвідки, серед них - теперішні й колишні посадовці українських спецслужб

Повідомлено про підозру п'ятьом агентам ворожої розвідки, серед них - теперішні й колишні посадовці українських спецслужб

15:30 05.02.2024
Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

16:36 03.02.2024
Генпрокурор у Лондоні провів низку офіційних зустрічей з питань юридичної відповідальності РФ за злочин агресії

Генпрокурор у Лондоні провів низку офіційних зустрічей з питань юридичної відповідальності РФ за злочин агресії

18:52 25.12.2023
Суд засудив депутата Черкаської міськради до 5 років ув'язнення за виправдання російської агресії - Офіс генпрокурора

Суд засудив депутата Черкаської міськради до 5 років ув'язнення за виправдання російської агресії - Офіс генпрокурора

18:10 06.12.2023
США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

США висунули обвинувачення у воєнному злочині чотирьом військовим, пов'язаним із РФ - Офіс генпрокурора

16:15 06.12.2023
Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

Генпрокурор: Reckoning Project передали українським прокурорам понад 250 свідчень потерпілих і свідків воєнних злочинів РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, вони порушують принципи українсько-польської солідарності - речник

Кабмін передбачив повноваження командирів частин щодо списання майна своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення

У районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів немає – Тарнавський

3 ОШБр: Ситуація в Авдіївці надзвичайно важка, наша бригада фактично "стерла" два ворожі підрозділи

Німеччина надасть у 2024 році військову допомогу Україні на 7,1 млрд євро - Шольц

ОСТАННЄ

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, вони порушують принципи українсько-польської солідарності - речник

Генсек ООН закликає покласти край безкарності країн і повернутися до верховенства права

РФ випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети виробництва Північної Кореї - генпрокурор

Кабмін передбачив повноваження командирів частин щодо списання майна своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення

У районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів немає – Тарнавський

У Кропивницькому районі після вибухів, попередньо, без постраждалих і руйнувань

Синєгубов: Нафтова пляма, що утворилася після пожежі на нафтобазі в Немишлянському районі, не перетекла в Сіверський Донець, вода в кранах харків'ян - безпечна

План дій уряду на 2024 рік передбачає реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат освітянам - Шмигаль

3 ОШБр: Ситуація в Авдіївці надзвичайно важка, наша бригада фактично "стерла" два ворожі підрозділи

Німеччина надасть у 2024 році військову допомогу Україні на 7,1 млрд євро - Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА