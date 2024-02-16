Генпрокурор про співпрацю з МКС: Окрім кейса про депортацію українських дітей, активно працюємо щодо вбивства цивільних у Грозі, знищення зерносховищ

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголошує на інтенсивності та відкритості співпраці української прокуратури з Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо взаємодії під час розслідування низки кейсів воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні.

"Ми тісно працюємо з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. У нас є специфічні кейси, якими вони зацікавлені", - розповів Костін у п'ятницю журналістам у Києві.

Він зазначив, що для розслідування особливих видів злочинів було створено робочі групи (task forces). "Наша робота відбувається на щоденній основі. І польовий Офіс МКС, який було відкрито в Києві торік, був дуже важливим кроком для того, щоб переконатися, що прокурор МКС і МКС працюватимуть в Україні на постійній основі. Ми розуміємо, що не тільки документування, а й розслідування, переслідування воєнних злочинів триватиме роки", - наголосив генпрокурор.

За словами Костіна, постійна присутність команди МКС в Україні є важливою складовою підтримки нашої країни в прагненні притягнути винних до відповідальності, а також демонструє відкритість самої України.

"Наша співпраця з МКС, я сказав би, на 100% прозора і відкрита... Щодня я підписую документи в особливих кейсах, щодо яких МКС запитує співпрацю в плані доказів, надання специфічної інформації команді МКС. Звісно, ордер на арешт щодо примусової депортації українських дітей - не кінець нашої роботи. Ми з нетерпінням очікуємо результатів, старанно працюючи за особливими видами діяльності", - розповів генпрокурор.

Він наголосив на кількох кейсах, щодо яких є домовленість із МКС про розкриття інформації: "Ми дуже інтенсивно працюємо за кейсом про наймасштабніше вбивство цивільних у Грозі в Харківській області. Другий кейс, який я можу публічно назвати, - розслідування щодо руйнування зерносховищ, переважно в південній частині Одеської області".

"Звісно, ми працюємо і в інших справах", - додав Костін.