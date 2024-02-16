Події

09:56 16.02.2024

Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може змусити ЗСУ відійти зі своїх позицій у населеному пункті - ISW

2 хв читати
Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може змусити ЗСУ відійти зі своїх позицій у населеному пункті - ISW

Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, а геолоковані кадри показують, що вони просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого.

"Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може створити умови, які змусять українські війська відійти зі своїх позицій у населеному пункті", - йдеться у звіті на офіційному сайті в п'ятницю. Водночас, як зазначають аналітики ISW, "українські сили... продовжують заважати російським силам домагатися значніших успіхів, ніж нинішні поступові наступи Росії".

Як констатує ISW, "геолоковані кадри, оприлюднені 15 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Додаткові кадри з геолокацією, оприлюднені 15 лютого, показують, що російські війська захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка довгий час була російською субтактичною ціллю".

Крім того, нещодавно геолоковані російські наступи вказують на те, що російські війська перерізали останню дорогу в Авдіївці, що з'єднує південну і північну Авдіївку. "Але офіційний представник Таврійської групи військ України Дмитро Лиховій заявив, що українські сили наразі використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку (GLOC) для постачання українських сил у південній і східній Авдіївці", - зазначають в Інституті.

ISW заявляє, що немає підтвердження відомостей російських джерел про те, що війська РФ продовжили просування на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які українські сили використовують для постачання позицій в Авдіївці з Ласточкиного та Північного (обидва на захід від Авдіївки). Хоча експерти припускають, що "російські сили, можливо, зможуть завершити оточення деяких українських сил, якщо українські сили не відійдуть або не проведуть успішні контратаки".

Водночас аналітики вважають ISW, що "російська наступальна спроба захопити Авдіївку (так само, як це було в Бахмуті) відзначає нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні". "Повторювана нездатність Росії провести успішні операції з охоплення або оточення, - роблять висновок експерти ISW, - дає змогу припустити, що російські війська, найімовірніше, продовжать наступ за допомогою поступових незначних тактичних наступів, а не за допомогою ширших маневрів, які можуть призвести до швидшого наступу або знищення великих груп українських сил".

Також наголошується, що "потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, найімовірніше, принесе Кремлю лише негайну інформаційну та політичну перемогу". 

Теги: #авдіївка #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 16.02.2024
Армія РФ застосовує фосфорні боєприпаси під час спроб захопити Авдіївку - 3 ОШБр

Армія РФ застосовує фосфорні боєприпаси під час спроб захопити Авдіївку - 3 ОШБр

01:27 16.02.2024
Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

19:07 15.02.2024
Останніми днями активність ворожої бойової авіації зосереджена переважно на авдіївському напрямку

Останніми днями активність ворожої бойової авіації зосереджена переважно на авдіївському напрямку

12:33 15.02.2024
Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

10:21 15.02.2024
3 ОШБр було перекинуто до Авдіївки для посилення української оборони

3 ОШБр було перекинуто до Авдіївки для посилення української оборони

11:35 14.02.2024
В Авдіївці передбачено запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізано основний - спікер ОСУВ "Таврія"

В Авдіївці передбачено запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізано основний - спікер ОСУВ "Таврія"

10:53 14.02.2024
ЗСУ не можуть зберегти перевагу в контрбатарейних технологіях і можливостях завдання ударів без подальшої допомоги партнерів - ISW

ЗСУ не можуть зберегти перевагу в контрбатарейних технологіях і можливостях завдання ударів без подальшої допомоги партнерів - ISW

05:23 13.02.2024
Північна Корея збільшує постачання зброї та боєприпасів до Росії

Північна Корея збільшує постачання зброї та боєприпасів до Росії

06:09 10.02.2024
Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

07:39 09.02.2024
Війська РФ просунулися на північний захід від Авдіївки, а також на південь від Донецька

Війська РФ просунулися на північний захід від Авдіївки, а також на південь від Донецька

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Європа навчилася будувати мир, і ми маємо зберегти цей досвід

Армія РФ застосовує фосфорні боєприпаси під час спроб захопити Авдіївку - 3 ОШБр

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

Зеленський: Європа навчилася будувати мир, і ми маємо зберегти цей досвід

СБУ затримала ворожого агента, який передавав росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донецьку область, одна людина загинула - ОВА

Втрати окупантів на таврійському напрямку становлять 711 осіб - Тарнавський

Зловмисники не отримали жодних доступів і даних унаслідок DDoS-атаки РФ на сайт Міносвіти України

Російська армія обстріляла с. Зоря в Донецькій області касетними боєприпасами

За добу окупанти завдали 172 удари по прифронтових громадах Запорізької області, шістьох людей поранено, є руйнування

На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

Унаслідок ракетної атаки є влучання по відкритій місцевості в Миргородському районі

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА