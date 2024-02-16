Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може змусити ЗСУ відійти зі своїх позицій у населеному пункті - ISW

Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, а геолоковані кадри показують, що вони просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого.

"Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може створити умови, які змусять українські війська відійти зі своїх позицій у населеному пункті", - йдеться у звіті на офіційному сайті в п'ятницю. Водночас, як зазначають аналітики ISW, "українські сили... продовжують заважати російським силам домагатися значніших успіхів, ніж нинішні поступові наступи Росії".

Як констатує ISW, "геолоковані кадри, оприлюднені 15 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Додаткові кадри з геолокацією, оприлюднені 15 лютого, показують, що російські війська захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка довгий час була російською субтактичною ціллю".

Крім того, нещодавно геолоковані російські наступи вказують на те, що російські війська перерізали останню дорогу в Авдіївці, що з'єднує південну і північну Авдіївку. "Але офіційний представник Таврійської групи військ України Дмитро Лиховій заявив, що українські сили наразі використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку (GLOC) для постачання українських сил у південній і східній Авдіївці", - зазначають в Інституті.

ISW заявляє, що немає підтвердження відомостей російських джерел про те, що війська РФ продовжили просування на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які українські сили використовують для постачання позицій в Авдіївці з Ласточкиного та Північного (обидва на захід від Авдіївки). Хоча експерти припускають, що "російські сили, можливо, зможуть завершити оточення деяких українських сил, якщо українські сили не відійдуть або не проведуть успішні контратаки".

Водночас аналітики вважають ISW, що "російська наступальна спроба захопити Авдіївку (так само, як це було в Бахмуті) відзначає нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні". "Повторювана нездатність Росії провести успішні операції з охоплення або оточення, - роблять висновок експерти ISW, - дає змогу припустити, що російські війська, найімовірніше, продовжать наступ за допомогою поступових незначних тактичних наступів, а не за допомогою ширших маневрів, які можуть призвести до швидшого наступу або знищення великих груп українських сил".

Також наголошується, що "потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, найімовірніше, принесе Кремлю лише негайну інформаційну та політичну перемогу".