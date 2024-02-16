Події

09:09 16.02.2024

Російська армія обстріляла с. Зоря в Донецькій області касетними боєприпасами

1 хв читати

Під час обстрілу с. Зоря на Донеччині, через який загинула жінка і двоє чоловіків дістали поранення, російські окупаційні війська використовували РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого російська армія обстріляла с. Зоря Краматорського району, загинула 83-річна жінка, двоє чоловіків дістали поранення.

Як уточнює прокуратура, "за попередніми даними, для атаки на цивільне населення ворог використовував РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами". Вибухами пошкоджено багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше вісім приватних домоволодінь, лінію газопроводу та цивільне авто.

Теги: #касетні_боєприпаси #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 14.02.2024
МВС: Пошукову операцію на місці авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині призупинено через ворожі обстріли

МВС: Пошукову операцію на місці авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині призупинено через ворожі обстріли

18:16 14.02.2024
На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

10:08 12.02.2024
Унаслідок ракетного удару в Новогродівці пошкоджено три будинки й адмінбудівлю - Донецька ОВА

Унаслідок ракетного удару в Новогродівці пошкоджено три будинки й адмінбудівлю - Донецька ОВА

09:45 12.02.2024
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області, поранено жінку та двох онуків

Росіяни вночі завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області, поранено жінку та двох онуків

10:54 10.02.2024
За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

За добу окупанти 6 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

10:20 09.02.2024
Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донецьку область

Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донецьку область

10:46 08.02.2024
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

10:11 08.02.2024
Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

10:43 05.02.2024
Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Покровську, пошкоджено 4 об'єкти інфраструктури - ОВА

11:12 04.02.2024
За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

ОСТАННЄ

За добу окупанти завдали 172 удари по прифронтових громадах Запорізької області, шістьох людей поранено, є руйнування

На Харківщині за добу загинуло троє мирних жителів у результаті ворожих обстрілів

Унаслідок ракетної атаки є влучання по відкритій місцевості в Миргородському районі

Унаслідок нічних обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів

Окупанти обстріляли за ніч Середино-Будську громаду

У Херсонській області за добу через обстріли загинула одна людина

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА