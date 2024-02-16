Російська армія обстріляла с. Зоря в Донецькій області касетними боєприпасами

Під час обстрілу с. Зоря на Донеччині, через який загинула жінка і двоє чоловіків дістали поранення, російські окупаційні війська використовували РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого російська армія обстріляла с. Зоря Краматорського району, загинула 83-річна жінка, двоє чоловіків дістали поранення.

Як уточнює прокуратура, "за попередніми даними, для атаки на цивільне населення ворог використовував РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами". Вибухами пошкоджено багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше вісім приватних домоволодінь, лінію газопроводу та цивільне авто.