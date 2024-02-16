За добу окупанти завдали 172 удари по прифронтових громадах Запорізької області, шістьох людей поранено, є руйнування

За добу війська РФ із різних видів зброї завдали 172 удари по прифронтових громадах Запорізької області, внаслідок атаки по Запоріжжю поранено шістьох осіб, виникли пожежі, є руйнування, повідомляє обласна військова адміністрація в п'ятницю вранці.

"Рашисти гатили по Запорізькій області з усіх видів озброєння: зафіксовано 172 удари по 17 населених пунктах", - сказано в телеграм-каналі ОВА.

За даними ОВА, військовослужбовці рф здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Роботиного й Степового, 45 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Чарівному, Малинівці й Лобковому, а також вгатили 2 авіаснарядами по Новодарівці.

По території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Левадного, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню припали 118 артобстрілів.

"Унаслідок атаки по Запоріжжю поранення дістали 6 осіб: чоловіки 49, 57, 61 і 68 років, а також жінки 50 і 51 років", - ідеться в повідомленні.