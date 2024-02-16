Унаслідок ракетної атаки є влучання по відкритій місцевості в Миргородському районі

Унаслідок нічної ракетної атаки є влучання у відкриту місцевість у Миргородському районі, обійшлося без потерпілих, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у п'ятницю вранці.

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

"Протягом доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години", - уточнив Пронін.