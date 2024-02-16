Події

07:36 16.02.2024

У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

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У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

У Чорному морі станом на ранок вівторка перебувають два ворожі кораблі, один ракетоносець "Калібр" - в Середземному морі, загальний залп до 8 ракет відповідно, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Станом на 07:00 16.02.2024. У Чорному морі 2 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 10 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 11 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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