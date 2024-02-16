16 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 723 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 723 RUSSIAN AGRESSION

16 лютого в Україні відзначають День єднання і День військового журналіста.

У Литві - День Незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять 12 святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших.

День єднання

Ідея Дня єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

14 лютого 2022 року, з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, Президент України Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким 16 лютого 2022 року визначено Днем єднання. Про це він повідомив у відеозверненні до українців у понеділок, 14 лютого 2022 року. "Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність".

День військового журналіста

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 2018 року, 16 лютого вшановують мужність і професіоналізм військових журналістів, які з перших днів російської агресії поряд із танкістами, десантниками, морпіхами, артилеристами перебувають у найгарячіших місцях українського опору.

За даними незалежного Комітету захисту журналістів (CPJ), після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, було вбито щонайменше 15 журналістів. За інформацією НСЖУ, через російську агресію загинули щонайменше 43 медійники.

Ще цього дня:

1918 - Ухвалено Акт про незалежність Литви;

1923 - Археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 - Волліс Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон;

1968 - У місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку - 911;

1985 - Засновано ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла;

1991 - У Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 - Набув чинності Кіотський протокол.

Церковне свято

День пам'яті дванадцяти Святих мучеників - Памфіла, Валента диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї.

Усі вони постраждали під час гоніння на християн на початку IV століття за правління імператора Діоклетіана в 308-309 роках у Кесарії Палестинській.

Памфіл був родом із Вірити (Бейрут). Він здобув освіту в Олександрії і присвятив себе богослов'ю. З Олександрії він переїхав до Кесарії Палестинської, де прийняв священний сан і очолив богословську школу.

Ще до початку гонінь Памфіл жив подібно до ченця, відкидаючи всяку тілесну насолоду. Багато часу він приділяв переписуванню і коментуванню Святого Письма. Завдяки Памфілу в Кесарії було зібрано велику бібліотеку духовних книг.

Святому Памфілу багато в чому допомагав святий Валент, диякон Елійської церкви, людина похилого віку, яка добре знала Святе Письмо.

Павло був мирянином. Разом із Памфілом і Валентом він долучав до християнства язичників. За це всі троє були ув'язнені на два роки в темницю правителем Кесарії Палестинської Урбаном. Вони прийняли смерть від меча разом із п'ятьма юнаками-християнами, які назвали себе іменами старозавітних пророків: Іллі, Єремії, Ісаї, Самуїла і Даниїла. Нікого з них переслідувачам не вдалося схилити до віровідступництва.

Слуга пресвітера Памфіла, 18-річний Порфирій, почувши про цю страту, просив у правителя дозволу поховати тіла страчених, і за це його було вбито і спалено.

Свідками його мучеництва стали Селевкій - колишній воїн, Феодул - літній християнин і Іуліан - молодий каппадокієць. Усі вони вшанували мучеників і за це з ними розправилися: Селевкій був страчений мечем, Феодула розіп'яли на хресті, а святого Іуліана за наказом правителя спалили.

Чотири дні тіла дванадцяти страчених не були поховані. Ні звірі, ні птахи не доторкнулися до них. Побачивши це, язичники дозволили християнам поховати тіла святих мучеників.

Іменини: Азарій, Адріан, Гавриїл, Влас, Дмитро, Клавдіан, Микола, Роман, Святослав, Симон, Семен, Ганна.