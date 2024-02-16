Події

03:36 16.02.2024

США провели кібератаку на іранський корабель-шпигун

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США провели кібератаку на іранський корабель-шпигун

США провели кібератаку проти іранського військового корабля, який, імовірно, збирав розвіддані про судна в Червоному морі та Аденській затоці, повідомляє телеканал NBC News із посиланням на неназвані офіційні особи США.

За словами трьох американських чиновників, кібератака сталася понад тиждень тому. Вона стала частиною відповіді адміністрації президента США Джо Байдена на нещодавній удар БПЛА по американській базі на кордоні Йорданії та Сирії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців, десятки дістали поранення.

Як уточнив один зі співрозмовників телеканала, операцію було проведено проти іранського судна MV Behshad.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізувала атаки проти американських сил в Іраку та Сирії. Єменські заколотники-хусити стали обстрілювати судна в Червоному морі.

Теги: #сша #іран #кібератака

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