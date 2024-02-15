Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

Унаслідок ворожого обстрілу с. Зоря Донецької області загинув один місцевий житель, поранені - двоє, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Одна людина загинула і двоє поранені внаслідок обстрілу Зорі Іллінівської громади. Близько 17-ї години росіяни обстріляли село з "Ураганів" - загинула 83-річна жінка, поранень дістали 71-річний і 41-річний чоловіки", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Філашкін, було пошкоджено вісім приватних, один багатоповерховий житловий будинок і школу.