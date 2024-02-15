Події

20:26 15.02.2024

У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

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У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

Робочу групу Сил оборони для координації закупівель озброєння створено під головуванням Міністерства оборони України, до неї ввійшли представники Міністерства стратегічних галузей промисловості України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ і Служби оборони України.

Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства в четвер, на порядку денному робочої групи - виконання контрактів з українськими та зарубіжними постачальниками й посилення оборонної співпраці з партнерами.

"Нам потрібно більше зброї. Це пріоритет номер один. Координація закупівель озброєння – ключовий елемент успішної стратегії безпеки. Це не лише забезпечує ефективне використання ресурсів, а і зміцнює нашу обороноздатність", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Теги: #міноборони #озброєння

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