Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули
Два жителі Вільхуватської громади Куп'янського району Харківської області загинули, ще двоє дістали поранення внаслідок скидання російськими окупантами двох керованих авіабомб, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.
"Зафіксовано влучання в автомобіль із цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених. Усі екстрені служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в четвер.