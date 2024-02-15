Колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнала винними колишнього в. о. директора ДП "Південдiпрошахт" і його заступника у заволодінні грошовими коштами в особливо великому розмірі й засудила їх до семи років і п’яти місяців та семи років і трьох місяців відповідно, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"15 лютого 2024 року Колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника визнано винними в замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. За вироком суду колишньому керівнику ДП призначено покарання у вигляді 7,5 року позбавлення волі, його заступнику - 7 років 3 місяці позбавлення волі", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, "вирок ВАКС набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС".

Як нагадали в САП, наприкінці 2019 року колишній директор ДП "Південдіпрошахт" і його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами в розмірі 7 млн грн, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова. Для цього спочатку було укладено низку удаваних договорів із підконтрольним підприємством про нібито надання послуг із переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу розрахунків за ними, було безспірно визнано наявність заборгованості в зазначеному розмірі перед приватним підприємством.

Як повідомляється, "це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень щодо стягнення з держпідприємства "Південдіпрошахт" 7 млн грн безпосередньо після продажу в листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи".

Обвинувальний акт у справі скеровано до суду в серпні 2021 року.