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14:45 15.02.2024

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримано українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів"

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СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці, затримано українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів". 

"У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримано у різних регіонах нашої держави", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, йдеться про директора підприємства "Глухівський кар'єр кварцитів" і куратора цієї установи від російського олігарха - громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в Росії.

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли Дерипасці привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри наявну заборону на їх продаж.

"З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначають, що також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів і радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Його спільнику - куратору - повідомлено про підозру за двома статтями.

Як інформують у СБУ, також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, які сприяли незаконному відчуженню підприємства.

У СБУ нагадують, що в лютому 2023 року активи "Глухівського кар'єру кварцитів" було націоналізовано на користь України.

Теги: #сбу #підозра #дерипаска

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