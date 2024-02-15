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12:33 15.02.2024

Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

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Постачання в Авдіївку та евакуацію ускладнено, але задіяно запасну логістичну артерію - ОСУВ "Таврія"

Ситуація в районі Авдіївки залишається дуже напруженою, але контрольованою, постачання та евакуація ускладнені, але задіяна заздалегідь підготовлена запасна логістична артерія, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на вигідніші позиції, подекуди на відбиття позицій, то ключове повідомлення щодо цього - постачання до Авдіївки та евакуація ускладнена, але задіяна запасна логістична артерія, яку було підготовлено заздалегідь", - сказав Лиховій в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що ворог хоче зайти на захід від Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили дають гідну відсіч.

"Кожен підрозділ знає свій маневр, у кожного є своє завдання, видно загальну картину подій, передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій, залежно від ситуації, яка є динамічною", - зазначив Лиховій.

За словами речника, авдіївський напрямок - найгарячіша точка в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія", ситуація там наразі залишається дуже напруженою, але контрольованою.

 

Теги: #ситуація #авдіївка

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