Ракетний удар росіян пошкодив кілька об'єктів "Львівобленерго" - Міненерго

Ранковий масований обстріл російських окупантів не призвів до критичного впливу на роботу енергооб'єктів, але внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджені кілька об'єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторна підстанція, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в четвер, унаслідок пошкоджень знеструмлено об'єкт інфраструктури.

Крім того, минулої доби внаслідок обстрілів сталося загоряння на підприємстві вуглевидобувного комплексу в Донецькій області.

"Відключалися повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників (усіх виведено на поверхню). Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено", - описало ситуацію Міненерго.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає. В аварійний ремонт вийшов блок і корпус ТЕС, який після усунення зауважень було повернуто в роботу. У резерві - 11 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні в разі потреби.

Як повідомлялося, за даними начальника Львівської ОВА Максима Козицького, унаслідок ракетного удару по Львову 15 лютого постраждали троє людей, ударною хвилею в 16 будинках на вул. Науковій вибило шибки низки вікон, пошкоджені автомобілі, припарковані поблизу.

Зафіксовано також влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, на регіон летіло понад 10 ракет.