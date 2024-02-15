Події

09:43 15.02.2024

В Івано-Франківській області ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ворожої ракети

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У Рогатинській громаді Івано-Франківської області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ворожої ракети, без постраждалих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вранці уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на велику площу. Постраждалих немає", - зазначається в телеграм-каналі ДСНС у четвер уранці.

Теги: #ракета #пожежа #дснс #івано_франківська_область

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