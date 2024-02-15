Події

08:57 15.02.2024

Польща і союзники по НАТО підняли авіацію через атаки РФ по Україні

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Польща і союзники по НАТО підняли авіацію через атаки РФ по Україні

Авіацію Польщі та її союзників по НАТО піднято в повітря на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило в четвер оперативне командування польських збройних сил.

"Задіяні польські та союзницькі повітряні судна", - йдеться в повідомленні в офіційному X-акаунті оперативного командування.

Повідомляють, що захід застосовано через "інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язану з ракетними ударами по території України".

"Усі необхідні процедури щодо гарантування безпеки повітряного простору Польщі запущені, оперативне командування збройних сил відстежує ситуацію", - наголошується в повідомленні.

Теги: #нато #польща #міноборони #авіація

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