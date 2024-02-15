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08:21 15.02.2024

За добу на Харківщині троє загиблих унаслідок ворожих обстрілів, у Великому Бурлуку триває пошук людей під завалами

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За добу на Харківщині троє загиблих унаслідок ворожих обстрілів, у Великому Бурлуку триває пошук людей під завалами

У ніч на 15 лютого, о 00:05, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чугуєву, загинула мирна мешканка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Унаслідок удару загинула 67-річна жінка. Повністю зруйновано житловий будинок і частково зруйновано 3 поруч розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон і дахів", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що у Великому Бурлуку, де внаслідок ворожого удару С-300 напередодні 2 людини загинули, 5 постраждали, триває рятувально-пошукова операція,

"Влучання у двоповерховий житловий будинок і ще один поруч із ним. Двоє чоловіків загинули, п'ятеро цивільних травмовано. Наразі під завалами перебувають три жінки 75, 55, 27 років. Розбір завалів триває", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #атака #харківська_область #наслідки

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