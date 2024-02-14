Законопроєкт про мобілізацію у другому читанні Рада розгляне після 21 лютого - Стефанчук

Законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому парламент зможе розглянути після 21 лютого, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це буде не раніше 21 числа (лютого - ІФ-У), тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу.

Він нагадав, що Верховна Рада має 14 днів між першим і другим читанням для внесення поправок до законопроєкту.

Стефанчук розповів, що він і народні депутати - доктори наук і професори, готують поправку про відстрочку мобілізації для аспірантів.

"Це буде така професорська поправка, на якій ми будемо наполягати... Ми хочемо захистити тих аспірантів, які дійсно хочуть рухати українську науку", - зазначив Стефанчук.