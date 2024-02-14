Геращенко звинувачує пресслужбу апарату Ради в поширенні неправдивої інформації

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко звинувачує пресслужбу апарату Верховної Ради в поширенні неправдивої інформації про нібито відсутність запрошень лідеру фракції Петру Порошенку на Мюнхенську безпекову конференцію, а також до Польщі та Ізраїлю.

"На зустрічі зі Стефанчуком Порошенко ще раз продемонстрував йому всі відповідні запрошення і до Мюнхена, і до Ізраїлю, і до Польщі", - написала Геращенко у фейсбуці.

Вона зазначила, що на зустрічі зі Стефанчуком у середу, окрім Порошенка, були присутні вона та її колеги по фракції Іванна Климпуш-Цинцадзе і Артур Герасимов.

"Усі ці запрошення в прямому ефірі ми продемонстрували і на брифінгу у ВР, коли вийшли від спікера", - зазначила Геращенко.

"А від Руслана Стефанчука, якого ми публічно запрошуємо на зустріч із фракцією "ЄС", ми очікуємо офіційної інформації щодо нашої зустрічі", - наголосила народний депутат.

Геращенко також оприлюднила у фейсбуці скани запрошень Порошенка.

Як повідомлялося, Стефанчук не підписав розпорядження про відрядження Петра Порошенка для участі в Мюнхенській безпековій конференції через нібито загрозу його життю за кордоном.

За словами Порошенка, у нього в рамках Мюнхенської безпекової конференції були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з президентами і главами урядів країн-членів Європейського Союзу.

Зі свого боку пресслужба апарату Верховної Ради заявила, що документів, які б підтверджували заплановані зустрічі, ні від Порошенка, ні від міжнародних лідерів до парламенту не надходило.